شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق يتقدم ببلاغات ضد المتجاوزين: «هناك فرق بين النقد والسب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الإعلامي إبراهيم فايق عن حزنه واستيائه من الحملة الممنهجة ضده، «حسب وصفه»، من بعض الجماهير.

وأعلن فايق عن التقدم ببلاغات ومحاضر ضد كل من تجاوز في حقه، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين النقد المباح والسب والقذف والطعن في الأعراض.

وقال إبراهيم فايق، في بيان أصدره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «طوال مسيرتي الإعلامية أتعامل مع النقد بصدر رحب، فلا أراني أكبر منه، ولكن تلاحظ لي مؤخرا تعرضي لحملة تشهير وسب وقذف طالتني وطالت أهلي ووالدتي رحمها الله.. فهناك فارق بين النقد المباح وبين السب والقذف والطعن في الأعراض المعاقب عليه قانونا بالحبس والغرامة معا والتعويض.. ولذا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من خلال المحامي والمستشار القانوني شعبان عيسى وحررنا بالفعل عدة محاضر وبلاغات ضد العديد من المتجاوزين سواء كانوا صفحات أو حسابات شخصية فنحن في دولة يحكمها القانون ولا تسمح للمتجاوز أن يفلت بجرائمه.. أشكر كل من يدعم أو ينتقد نقدا موضوعيا وفي النهاية أشكر كل الجهات المعنية على دأبها الدائم لإعادة الحقوق لأصحابها».