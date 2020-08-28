شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: سلبية جميع تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري، السبت.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري تحليل دم عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.‏