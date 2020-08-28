سيد عبدالحفيظ: سلبية جميع تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: سلبية جميع تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري، السبت.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري تحليل دم عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.
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