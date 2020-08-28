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سيد عبدالحفيظ: سلبية جميع تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري، السبت.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري تحليل دم عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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