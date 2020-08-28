شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشكر وزير الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضوره، اليوم الجمعة، افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك.
وأضاف منصور، خلال حفل افتتاح منشآت النادي الجديدة، اليوم الجمعة، أن صبحي يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.
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