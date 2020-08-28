شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم وزير الرياضة على مجمع صالات الجودو والكاراتيه في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إطلاق اسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مجمع صالات الجودو والكاراتيه الجديد بالنادي. وكان وزير الرياضة وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي، اليوم الجمعة. يذكر أن نادي الزمالك ينعم بطفرة إنشائية كبيرة في عهد المجلس الحالي لم يشهدها النادي طوال تاريخه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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