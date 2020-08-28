شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمقر نادي الزمالك وذلك لافتتاح المنشآت الجديدة بالنادي. وكان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد وجه الدعوة للدكتور أشرف صبحي لحضور افتتاح منشآت الزمالك الجديدة. وأعلن مجلس الإدارة عن افتتاح عدد من المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي بجانب المسجد الجديد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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