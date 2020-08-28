شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور تعليقًا على افتتاح منشآت الزمالك: يوم رائع في تاريخ النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ما شاهده اليوم بمثابة يوم رائع في تاريخ النادي.
وقال منصور: «شعرت بسعادة كبيرة لما شاهدته من منشآت ومبانٍ جديدة في النادي.. ومنذ زمن لم أرَ النادي بهذا التطور الملحوظ، وكل ذلك حدث في عهد المجلس الحالي».
وأضاف: «أشكر مجلس إدارة النادي جميعًا بداية من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، وكل أعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه للنادي».
وتابع: «اليوم أيضا رائع لأنني شاهدت العديد من رموز الزمالك ولاعبي الفريق القدامى ملتفين حول النادي».
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