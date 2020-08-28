شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الدهشوري: اليوم عيد جديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء حرب الدهشوري، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن اليوم هو عيد جديد لنادي الزمالك بعد الإنشاءات الجديدة التي تم افتتاحها.
وقال الدهشوري: «اليوم استمرار مسيرة العطاء التي يقدمها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، بالإنجازات والطفرة الإنشائية العظيمة المتواجدة بالنادي في الوقت الحالي».
وتابع: «طبعًا لابد من شكر وتقدير لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وتواجد الأعضاء والجموع المشاركة وفرحتها بهذه الطفرة أمر عظيم».
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