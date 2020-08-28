شكرا لقرائتكم خبر عن سيد مشعل: كنت أتمنى حضور الأهلي لحفل افتتاح منشآت الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يبذل جهدا كبيرا ملموسا يتحدث عن نفسه وأثمر كثيرا على النادي.

وأوضح أن النادي تغير كثيرا، وكذلك هناك طفرة رياضية وبطولات كثيرة وطفرة بعد سنوات عجاف في السابق.

وأضاف مشعل، خلال حضوره حفل افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم الجمعة: «الأمور اختلفت تماما عن السابق، هناك نجاح ونهضة حقيقية، وأنا سعيد جدا بالنشاط الاجتماعي الأسري في الزمالك على عكس السابق، وأصبح هناك مكان مميز تجلس أنت وأسرتك وأصدقاؤك بهدوء ونظافة فيه».

وتابع وزير الإنتاج الأسبق أن هناك جهدا من المستشار مرتضى منصور واضحًا بالنادي وننتظر فرع 6 أكتوبر الذي بدأ فيه في الوقت الحالي، حيث شاهدت بنفسي الرسومات وكل الأمور الخاصة بذلك.

وشدد على أنه لابد أن يتواجد الزمالك في فرع آخر في العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن قادرون جميعا في الزمالك وبإدارته على عمل ذلك.

وختم مشعل: «كنت أتمنى تواجد الأهلي اليوم ولكن لا أريد التعليق على هذا الأمر، وأخيرا هي روح تنافسية ورياضة نتمنى أن تكون الأمور هادئة».

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