شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زاده: طفرة إنشائية غير مسبوقة بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ما يحدث في النادي يعد طفرة إنشائية غير مسبوقة في تاريخ القلعة البيضاء.

وتابع «زاده»: «افتتاحية اليوم لبعض المنشآت والصالات الرياضية هو جزء من نجاح المجلس الحالي وما يقدمه المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، من مجهود».

وأضاف: «منذ أن أتينا إلى الزمالك وهدفنا هو خدمة الأعضاء وإسعاد جماهيره ولن ندخر جهدًا في ذلك».