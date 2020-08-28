شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زاده: طفرة إنشائية غير مسبوقة بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ما يحدث في النادي يعد طفرة إنشائية غير مسبوقة في تاريخ القلعة البيضاء.
وتابع «زاده»: «افتتاحية اليوم لبعض المنشآت والصالات الرياضية هو جزء من نجاح المجلس الحالي وما يقدمه المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، من مجهود».
وأضاف: «منذ أن أتينا إلى الزمالك وهدفنا هو خدمة الأعضاء وإسعاد جماهيره ولن ندخر جهدًا في ذلك».
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