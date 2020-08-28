شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: مجلس إدارة الزمالك دائم الدعم والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن سعادته الكبيرة بالصرح العالمي والإنشاءات الحديثة التي يتم افتتاحها اليوم بمقر نادي الزمالك. وأضاف جعفر أن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، دائم التطوير والإنجازات منذ توليه قيادة النادي. وأكمل أن نادي الزمالك يشهد طفرة إنشائية كبيرة لم يشهدها نادٍ آخر من قبل. وأشاد جعفر بالمجهود الكبير لمجلس إدارة نادي الزمالك، سواء بالإنشاءات أو التطوير بالمجال الرياضي والدعم الكبير بجميع الفرق الرياضية المختلفة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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