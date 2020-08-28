شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوفد مندوبًا لحضور افتتاح منشآت نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، إلى مقر نادي الزمالك من أجل حضور افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي بناءً على دعوة من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي.

كما حضر للنادي كل من الأمين العام لنقابة المحامين، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وعاطف فهمي، عضو نقابة المهن الموسيقية، وفاروق جعفر، نجم فريق الكرة السابق، بالنادي وعمر هريدي، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ووليد مهدى، مندوبًا عن نادي بيراميدز، ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السلة والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.