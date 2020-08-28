شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يحضرون افتتاح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توافد نجوم كرة القدم السابقون على مقر نادي الزمالك، اليوم الجمعة، من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة في مقر القلعة البيضاء.

وتواجد بحفل افتتاح المنشآت طارق يحيى وأيمن منصور وأحمد عبدالحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير، نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي.

ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار الشخصيات بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض.