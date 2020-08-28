شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصري: التحاليل أثبتت إصابة 9 لاعبين من الأهلي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاعتراف بنتيجة الاختبار الذي أجرته الأندية مؤخرا بالشركة المكلفة بعمل المسحات الطبية لكشف إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، وفضلت اللجنة الطبية العودة للمسحات مرة أخرى بعدما أعلنت توقفها.

وكشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن السبب في ذلك يرجع إلى ظهور إصابات عديدة أسفر عنه تحليل الدم «test R»، الذي أجري بمعرفة الشركة الطبية المتعاقدة معها إدارة الجبلاية.

وأكد هاشم أن نتيجة تحليل الدم أسفرت عن وجود 14 إصابة بنادي الإنتاج الحربي، و11 إصابة بالمصري، و9 إصابات بالنادي الأهلي، وهو ما رفضته اللجنة الطبية باتحاد الكرة وفضلت عمل مسحات للاعبي هذه الأندية.