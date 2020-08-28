وزير الإنتاج الحربى السابق: زمالك مرتضى منصور مختلف وهناك إنجازات ملموسة

شكرا لقرائتكم وزير الإنتاج الحربى السابق: زمالك مرتضى منصور مختلف وهناك إنجازات ملموسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق أن المستشار مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا ملموسا يتحدث عن نفسه وعمل جهدا اثمر كثيرا علي النادى ، موضحاً أن النادى تغير كثيرا ، وكذلك هناك طفرة رياضية وبطولات كثيرة وطفرة بعد سنوات عجاف في السابق.
أضاف مشعل خلال حضوره حفل افتتاح منشآت النادى الجديدة اليوم الجمعة: " الامور اختلفت تماما عن السابق، هناك نجاح ونهضه حقيقية ، وأنا سعيد جداً بالنشاط الاجتماعي الأسرى فى الزمالك علي عكس السابق ، وأصبح هناك مكان مميز تجلس انت واسرتك واصدقائك بهدوء ونظافة فيه".
وتابع وزير الإنتاج السابق في تصريحات نقلها الموقع الرسمى للزمالك أن هناك جهدا من المستشار مرتضى منصور واضح بالنادى وننتظر فرع 6 أكتوبر الذي بدأ فيه في الوقت الحالى ، حيث شاهدت بنفسي الرسومات وكل الامور الخاصة بذلك.. مشددا على أنه لابد ان يتواجد الزمالك في فرع اخر في العاصمة الادارية الجديدة ، ونحن قادرون جميعا في الزمالك وبإدارته علي عمل ذلك.
واختتم مشعل: "كنت أتمني تواجد الأهلي اليوم ولكن لا أريد التعليق علي هذا الأمر ، وأخيرا هي روح تنافسية ورياضة نتمني ان تكون الامور هادئة".
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