شكرا لقرائتكم وزير الإنتاج الحربى السابق: زمالك مرتضى منصور مختلف وهناك إنجازات ملموسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق أن المستشار مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا ملموسا يتحدث عن نفسه وعمل جهدا اثمر كثيرا علي النادى ، موضحاً أن النادى تغير كثيرا ، وكذلك هناك طفرة رياضية وبطولات كثيرة وطفرة بعد سنوات عجاف في السابق.

أضاف مشعل خلال حضوره حفل افتتاح منشآت النادى الجديدة اليوم الجمعة: " الامور اختلفت تماما عن السابق، هناك نجاح ونهضه حقيقية ، وأنا سعيد جداً بالنشاط الاجتماعي الأسرى فى الزمالك علي عكس السابق ، وأصبح هناك مكان مميز تجلس انت واسرتك واصدقائك بهدوء ونظافة فيه".

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وتابع وزير الإنتاج السابق في تصريحات نقلها الموقع الرسمى للزمالك أن هناك جهدا من المستشار مرتضى منصور واضح بالنادى وننتظر فرع 6 أكتوبر الذي بدأ فيه في الوقت الحالى ، حيث شاهدت بنفسي الرسومات وكل الامور الخاصة بذلك.. مشددا على أنه لابد ان يتواجد الزمالك في فرع اخر في العاصمة الادارية الجديدة ، ونحن قادرون جميعا في الزمالك وبإدارته علي عمل ذلك.

واختتم مشعل: "كنت أتمني تواجد الأهلي اليوم ولكن لا أريد التعليق علي هذا الأمر ، وأخيرا هي روح تنافسية ورياضة نتمني ان تكون الامور هادئة".