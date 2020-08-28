شكرا لقرائتكم أيمن منصور : القمة دفعة للزمالك في أفريقيا.. وأتمنى انتقال نجلي للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن سعادته باحتفالية نادي الزمالك موضحا أنه كان يتمنى حضور رموز أخرين لكن حرمتهم أشغالهم من حضور هذا العرس.

وتابع منصور في تصريحات خاصة لسوبر كورة، أن مباراة القمة من المفترض أن تعطي دفعة لفريق الزمالك قبل الاحتكاك الأفريقي ومواجهة الرجاء محذرا من الاستهتار الذي قد ينتاب بعض اللاعبين.

وعن الهزيمة أمام المقاولون العرب قال نجم الزمالك الأسبق، أنها هزيمة طبيعية لفريق فاز بالقمة بثلاثية والقمة بطولة في حد ذاتها، وكان من الطبيعي أن يحدث تراخي من البعض".

ونفى منصور حقيقة العروض الأهلاوية والزملكاوية لنجله أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز متمنيا أن ينتقل اللاعب لصفوف الزمالك ليكمل التاريخ الذي صنعه والده".

ورفض منصور الهجوم على مصطفى محمد مهاجم الفريق واصفا إياه باللاعب الكبير الذى يستحق الدعم والمساندة ليكون مستقبل الهجوم في مصر.

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ويقيم الزمالك اليوم الجمعة، احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك وعدد من المسئولين يتقدم وزير الرياضة، وذلك بمناسبة افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي، وفي مقدمته مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي.

جاء ضمن الحضور للاحتفالية كل من الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.