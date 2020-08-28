شكرا لقرائتكم أيمن منصور : القمة دفعة للزمالك في أفريقيا.. وأتمنى انتقال نجلي للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن سعادته باحتفالية نادي الزمالك موضحا أنه كان يتمنى حضور رموز أخرين لكن حرمتهم أشغالهم من حضور هذا العرس.
وتابع منصور في تصريحات خاصة لسوبر كورة، أن مباراة القمة من المفترض أن تعطي دفعة لفريق الزمالك قبل الاحتكاك الأفريقي ومواجهة الرجاء محذرا من الاستهتار الذي قد ينتاب بعض اللاعبين.
وعن الهزيمة أمام المقاولون العرب قال نجم الزمالك الأسبق، أنها هزيمة طبيعية لفريق فاز بالقمة بثلاثية والقمة بطولة في حد ذاتها، وكان من الطبيعي أن يحدث تراخي من البعض".
ونفى منصور حقيقة العروض الأهلاوية والزملكاوية لنجله أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز متمنيا أن ينتقل اللاعب لصفوف الزمالك ليكمل التاريخ الذي صنعه والده".
ورفض منصور الهجوم على مصطفى محمد مهاجم الفريق واصفا إياه باللاعب الكبير الذى يستحق الدعم والمساندة ليكون مستقبل الهجوم في مصر.
ويقيم الزمالك اليوم الجمعة، احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك وعدد من المسئولين يتقدم وزير الرياضة، وذلك بمناسبة افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي، وفي مقدمته مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي.
جاء ضمن الحضور للاحتفالية كل من الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.
كما تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن منصور : القمة دفعة للزمالك في أفريقيا.. وأتمنى انتقال نجلي للأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.