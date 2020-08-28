شكرا لقرائتكم سيدات الطائرة بالأهلى يتوجن بلقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى ، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 فى الجولة ال ١٨ بالدورى .

وفاز الاهلى على على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 / 1 ضمن مؤجلات الدورى الممتاز قبل مواجهة الحسم امام الجياد .

وبذلك يتوج الصافي مع الاهلى بالبطولة الـ17 ، حيث حقق الدورى 6 مرات و كأس مصر 5 مرات و بطولة أفريقيا 4 مرات و البطولة العربية 3 مرات .

و تشهد جولة اليوم مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الزهور و الطيران مع الصيد و الشمس مع الزمالك و المقاولون مع هليوبوليس و سموحة مع الجزيرة .

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فيما تشهد جولة اليوم على صعيد الرجال مواجهات بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الأهلى وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى وسبورتنج مع بتروجت والقناة مع الشمس والطيران مع طنطا .

بينما تشهد جولة الاثنين 31 أغسطس مواجهات بين كل من، طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الاتحاد السكندرى مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع سموحة.

وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية خلال شهر سبتمبر المقبل، ويتم من خلالها اعتماد بنود اللائحة الجديدة،

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.