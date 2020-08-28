شكرا لقرائتكم تحاليل الدم تثبت إصابة 8 لاعبين فى المصرى بكورونا قبل مواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولى عضو مجلس ادارة النادى المصرى، أن تحاليل الدم التى خضع لها لاعبو الفريق قبل مباراة الأهلى غدا السبت، أثبتت إشتباه فى إصابة 8 لاعبين بالفريق بفيروس كورونا، وتم إخضاع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسميا من عدمه، ولم تظهر نتيجة المسحات حتى الأن.
فيما أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أ سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلى مع المصرى في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة.
ونصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالسرعة فى الأداء خلال لقاء المصرى السبت المقبل وعدم تكرار حالة التراخى التى ظهرت فى أدائهم خلال مباراة الجونة وكادت تتسبب فى خسارة الفريق نقطتين أو ثلاث نقاط فى سباق الفوز بالدورى لولا الهدف القاتل الذى سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وبدأ الأهلى صباح أمس ، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة الإستعداد لمباراة المصرى المقرر لها السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 للدورى ببرج العرب بعدما حقق الأحمر فوزاً قاتلاً على الجونة أمس بهدف نظيف سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وعقد فايلر محاضرة مع لاعبى الأهلى تحدث معهم خلالها عن بعض الأخطاء التى ظهرت فى أدائهم أمام الجونة وأهمها حالة التراخى التى أفقدت الفريق خطورته طوال الشوط الأول تقريباً قبل أن يتحسّن الأداء فى الشوط الثانى.
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