قبل مواجهة الأهلي غدًا.. المصري يعلن تفاصيل وجود 8 حالات إيجابية بفيروس كورونا

أكد النادي المصري البورسعيدي، أن التحليل الأول للكشف عن فيروس كورونا، أظهر إصابة 8 لاعبين بين صفوف الفريق بفيروس كورونا.

وقال محمد الخولي نائب رئيس المصري، لـموقع "الوطن سبورت"، إن الفريق خضع لتحليل أثبت إصابة 8 لاعبين في المصري، موضحا أنه سيتجه إلى الخضوع للمسحات الطبيعية من أجل التعرف على الحالات الطبيعية للفريق.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره المصري، في تمام الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أ سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏ حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويلتقي الأهلى مع المصرى في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة.‏

ونصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالسرعة فى الأداء خلال لقاء المصرى السبت المقبل وعدم تكرار حالة التراخى التى ظهرت فى أدائهم خلال مباراة الجونة وكادت تتسبب فى خسارة الفريق نقطتين أو ثلاث نقاط فى سباق الفوز بالدورى لولا الهدف القاتل الذى سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.