أكد النادي المصري البورسعيدي، أن التحليل الأول للكشف عن فيروس كورونا، أظهر إصابة 8 لاعبين بين صفوف الفريق بفيروس كورونا.
وقال محمد الخولي نائب رئيس المصري، لـموقع "الوطن سبورت"، إن الفريق خضع لتحليل أثبت إصابة 8 لاعبين في المصري، موضحا أنه سيتجه إلى الخضوع للمسحات الطبيعية من أجل التعرف على الحالات الطبيعية للفريق.
ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره المصري، في تمام الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
جاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أ سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
ويلتقي الأهلى مع المصرى في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة.
ونصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالسرعة فى الأداء خلال لقاء المصرى السبت المقبل وعدم تكرار حالة التراخى التى ظهرت فى أدائهم خلال مباراة الجونة وكادت تتسبب فى خسارة الفريق نقطتين أو ثلاث نقاط فى سباق الفوز بالدورى لولا الهدف القاتل الذى سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي غدًا.. المصري يعلن تفاصيل وجود 8 حالات إيجابية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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