رونالدو يريد "غزو العالم" و"تحطيم الأرقام القياسية"

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ميلانو: لم يفقد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو طموحه ويريد تعويض خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، وأكد الخميس انه يريد "غزو العالم" و"تحطيم الأرقام القياسية".

كتب الـ"دون" في حسابه على موقع "انستاغرام": "فيما استعد لموسمي الثالث كـ{بيانكونيرو}، روحي وطموحي في أعلى مستوياتهما".

تابع المهاجم البالغ 35 عاما والمتوّج بجائزة افضل لاعب في العالم خمس مرات "الأهداف، الانتصارات، الالتزام، العطاء والاحتراف. بكل قوتي والمساعدة الثمينة من زملائي وجميع اعضاء يوفنتوس، سنعمل جميعا على غزو ايطاليا مجددا، أوروبا والعالم ولتحطيم الارقام القياسية".

ومنذ قدومه الى ايطاليا، احرز رونالدو الدوري المحلي مرتين لكنه لم يتخط عتبة ربع النهائي في دوري الابطال، اذ اقصي في هذا الدور امام اياكس امستردام الهولندي في 2019، قبل خيبة الموسم الحالي ضد ليون.

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سجل 37 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للاعب من "السيدة العجوز".

اضاف نجم ريال مدريد الاسباني السابق "لنقدم المزيد وافضل... للنجاح في كل التحديات التي ستواجهنا. سنجعل كل سنة مغامرة أفضل من التي سبقتها والفوز بكل شيء من اجل المشجعين. لنكن حاملي هذا الصرح العظيم والعشق الفريد لهذا الفريق ونرتقي لتاريخه".

ويهدف يوفنتوس الذي اقال مدربه ماوريتسيو ساري وعيّن لاعب وسطه السابق أندريا بيرلو، الى احراز لقبه العاشر تواليا في الدوري، والبحث عن لقبه الاول في دوري الابطال منذ 1996.