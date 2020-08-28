بيراميدز يعلن قائمة الفريق لمواجهة أسوان فى الدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة اللاعبين لخوض مباراة أسوان في الدوري الممتاز، والمحدد لها السادسة من مساء غدًا السبت، على استاد الشرطة بالعباسية، ويدخل الفريق السماوى اللقاء وفى جعبته 42 نقطة فى المركز الثانى، بينما يحتل تماسيح النيل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدى سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراورى - محمد فتحى - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيونى - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس

ويغيب عن قائمة المباراة، أحمد توفيق بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء، وعبد الله السعيد لاعب الوسط بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وكثف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، البرنامج التأهيلى الذى يخضع له عبد الله السعيد، حيث يرغب الجهاز الفنى لبيراميدز فى تجهيز واستعادة خدمات عبد الله السعيد، قبل مواجهة الزمالك فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل، خاصة وإن تلك المواجهة ستكون فى غاية الأهمية للمنافسة بين الفريقين على المركز الثانى بجدول المسابقة.

وغاب عبد الله السعيد عن مواجهة فريقه الماضية أمام الإنتاج الحربى بسبب الإصابة، والتى حقق الفريق السماوى الفوز فيها بنتيجة 3 / 0، فيما خسر الزمالك فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1، ليتساوى بيراميدز والزمالك فى عدد النقاط برصيد 42 نقطة فى المركز الثانى، إلا إن الأبيض سيتعرض لخصم 3 نقاط فى نهاية الموسم بسبب عدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلي فى الدور الأول.

ورفع السعيد بعد ثلاثية في طنطا رصيده إلى 107 هدفا في مسيرته بالدوري المصري الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 هدفًا مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.