شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه رسالة لرؤساء أندية الدورى بعد عودة المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن افتتاح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك يعد أمرا عظيماً، مشيرا إلى أنه كان أيضا صباح اليوم في بورسعيد وتم افتتاح إنشاءات جديدة وهذا كله مجهود كبير يشكر عليه الجميع لمصلحة مصر.

ووجه صبحي خلال حضوره افتتاح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك اليوم الشكر لرؤساء أندية الدوري الممتاز علي المجهود المبذول بعودة البطولة من جديد وخص بالذكر المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك لأنه في البداية رفض ثم اقتنع وأكمل مسابقة الدورى.

وتمنى وزير الرياضة أن تسير الأمور بشكل جيد للنهاية واستكمال عملية عودة الحياة الرياضية مرة أخري.

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