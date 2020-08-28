شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشكر أشرف صبحى على حضور حفل افتتاح منشآت الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على حرصه لحضور حفل افتتاح منشأت النادى الأبيض، قائلاً: "أشكر الوزير على الحضور وهو يقدر المسئولية عليه.. اما المسئول الذي يرفض الحضور كنت اتمنى أن يشرف بالحضور ومشاهدة ما يحدث داخل نادي الزمالك.. ولم يقدر اسم النادي بالحضور"، مضيفًا: "أنا على أخرى".

وقال مرتضي منصور إن مجلس إدارة النادي قرر إطلاق اسم الدكتور أشرف صبحى على مجمع الصالات الدولية وتقدم الدكتور أشرف صبحى بالشكر لمنصور علي هذه اللافتة.