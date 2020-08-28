شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكثف برنامج تأهيل عبدالله السعيد قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، البرنامج التأهيلى الذى يخضع له نجم وسط الفريق عبد الله السعيد، الذى يغيب فى القوت الحالى بسبب تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية وتسبب في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة التى جمعتهما الجمعة الماضى، باستاد الإسكندرية، وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة 21 من الدوري الممتاز في مباراة.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز فى تجهيز واستعادة خدمات عبد الله السعيد، قبل مواجهة الزمالك فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل، خاصة وإن تلك المواجهة ستكون فى غاية الأهمية للمنافسة بين الفريقين على المركز الثانى بجدول المسابقة.

وغاب عبد الله السعيد عن مواجهة فريقه الماضية أمام الإنتاج الحربى بسبب الإصابة، والتى حقق الفريق السماوى الفوز فيها بنتيجة 3 / 0، فيما خسر الزمالك فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1، ليتساوى بيراميدز والزمالك فى عدد النقاط برصيد 42 نقطة فى المركز الثانى، إلا إن الأبيض سيتعرض لخصم 3 نقاط فى نهاية الموسم بسبب عدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلي فى الدور الأول.

ورفع السعيد بعد ثلاثية في طنطا رصيده إلى 107 هدفا في مسيرته بالدوري المصري الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 هدفًا مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

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واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.