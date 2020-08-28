شكرا لقرائتكم خبر عن سيد مشعل يكشف أمنيته عن حضور الأهلي لحفل افتتاح منشآت الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق أن مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا ملموسا يتحدث عن نفسه وعمل جهدا اثمر كثيرا علي النادى ، موضحاً أن النادى تغير كثيرا ، وكذلك هناك طفرة رياضية وبطولات كثيرة وطفرة بعد سنوات عجاف في السابق.
وتابع وزير الإنتاج السابق في تصريحات نقلها الموقع الرسمى للزمالك أن هناك جهدا من مرتضى منصور واضح بالنادى وننتظر فرع 6 أكتوبر الذي بدأ فيه في الوقت الحالى ، حيث شاهدت بنفسي الرسومات وكل الامور الخاصة بذلك.. مشددا على أنه لابد ان يتواجد الزمالك في فرع اخر في العاصمة الادارية الجديدة ، ونحن قادرون جميعا في الزمالك وبإدارته علي عمل ذلك.
واختتم مشعل: "كنت أتمني تواجد الأهلي اليوم ولكن لا أريد التعليق علي هذا الأمر ، وأخيرا هي روح تنافسية ورياضة نتمني ان تكون الامور هادئة".
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