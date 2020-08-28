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سيد مشعل يكشف أمنيته عن حضور الأهلي لحفل افتتاح منشآت الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق أن مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا ملموسا يتحدث عن نفسه وعمل جهدا اثمر كثيرا علي النادى ، موضحاً أن النادى تغير كثيرا ، وكذلك هناك طفرة رياضية وبطولات كثيرة وطفرة بعد  سنوات عجاف في السابق.

 

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أضاف مشعل خلال حضوره حفل افتتاح منشآت النادى الجديدة اليوم الجمعة: " الامور اختلفت تماما عن السابق، هناك نجاح ونهضه حقيقية ، وأنا سعيد  جداً بالنشاط الاجتماعي الأسرى فى الزمالك علي عكس السابق ، وأصبح هناك مكان مميز تجلس انت واسرتك واصدقائك بهدوء ونظافة فيه".

 

وتابع وزير الإنتاج السابق في تصريحات نقلها الموقع الرسمى للزمالك أن هناك جهدا من مرتضى منصور واضح بالنادى  وننتظر فرع 6 أكتوبر الذي بدأ فيه في الوقت الحالى ، حيث شاهدت بنفسي الرسومات وكل الامور الخاصة بذلك.. مشددا على أنه لابد ان يتواجد الزمالك في فرع اخر في العاصمة الادارية الجديدة ، ونحن قادرون جميعا في الزمالك وبإدارته  علي عمل ذلك. 

 

واختتم مشعل: "كنت أتمني تواجد الأهلي اليوم ولكن لا أريد التعليق علي هذا الأمر ، وأخيرا هي روح تنافسية ورياضة نتمني ان تكون الامور هادئة".

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