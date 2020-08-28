شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوصى وليد سليمان "ياخد باله" من صالح جمعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول بالنادى الأهلى، من وليد سليمان صانع ألعاب الفريق "ياخد باله" من زميلهم صالح جمعة، وذلك قبل انطلاق التدريب الجماعى للمارد الأحمر على ملعب مختار التتش، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، على استاد برج العرب.

ونشر كهربا مقطع فيديو عبر استورى صفحته الرسمية على "انستجرام" خلال طلبه من وليد سليمان "ياخد باله" من صالح جمعة، قائلاً: "كابتن وليد خالى بالك منه ربنا يكرمكم" ليرد وليد سليمان: فى عينى" وسط ابتسامات صالح.

وعاد صالح جمعة لقائمة النادي الأهلي التي تواجه المصري البورسعيدي، حيث جاءت قائمة الأهلي كالتالي : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

Advertisements