شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعود لقائمة الأهلي أمام المصري بعد غياب 377 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد صالح جمعة لقائمة النادي الأهلي التي تواجه المصري البورسعيدي غداً في بطولة الدوري العام، حيث جاءت قائمة الأهلي كالتالي : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

والتزم صالح جمعة طوال الفترة الماضية بتعليمات الجهاز الفني ليعود لحسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي استبعد صالح من الحسابات الفنية لفترة طويلة منذ توليه مسئولية الأهلي بداية الموسم الجاري، بداعي عدم الانضباط، قبل أن يتراجع عن قراره في ظل حاجة الفريق لخدمات اللاعب الذي تعهد بتنفيذ التعليمات.

منذ انضمام صالح جمعة إلى النادي الأهلي في صيف 2015، قادماً من الدوري البرتغالي منهياً تجربة احترافية قصيرة، بعد صراع من القطبين على ضم اللاعب الموهوب، شارك صالح جمعة في 69 مباراة فقط مع الأهلي.

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الظهور الأخير لصالح جمعة بقميص النادي الأهلي كان قبل أكثر من عام من الآن، وبالتحديد منذ 377 يوماً حيث شارك صالح في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولي رينية فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة في الفريق الأحمر في ظل الغيابات التي ضربت الأهلي بسبب الاصابات، ويمكن أن يكون حلقة وصل جيدة بين الخطوط يمكن أن تفيد الفريق في أفريقيا لامتلاكه الحلول الفنية بمهاراته المتميزة، ويبقى الدور الأكبر على صالح في إثبات صدق نواياه هذه المرة، بعدما بات مرشحاً للظهور في مباراة الجونة بالجولة 22.