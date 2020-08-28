شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حبيب يتغنى بـ"النحاس" بعد الفوز على الزمالك.. ويتذكر انجاز "المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، بعماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون، بعد أن حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة، في الجولة الـ 22 من الدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وقال شريف حبيب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "عماد النحاس.. ينجح مع (منظومة المقاولون العرب)، نجح عماد النحاس، خلال موسمين مع المقاولون العرب ، في ان يضع اسمه وسط الكبار في عالم التدريب في مصر ...فقد احتل الفريق المركز الخامس العام الماضى وينافس هذا الموسم علي المربع الذهبى مع اداء راقي وثقة اشاد به خبراء اللعبه ....بالتأكيد فأن مجلس الادارة المحترم برئاسة المهندس محسن صلاح وجهود المهندس محمد عادل المشرف العام ، ساعد بشكل اساسي في هذا النجاح...مع جهاز فنى و اداري محترف اغلبه من ابناء النادى ...وبنية تحتيه رياضيه متميزة ...

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ولعلنا نتذكر الانجاز التاريخي للكابتن حسن شحاته بالفوز بكأس مصر والسوبر المصري والفريق في الدرجه الثانية فى سابقه فى عهد المهندس ابراهيم محلب في انجاز من الصعب تكراره

المقاولون العرب منظومة عريقه ومحترفه بروح الاسره .. اسسها المعلم عثمان أحمد عثمان ...يتشرف ابناءها بالانتماء اليها".