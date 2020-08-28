تقرير.. من الترحيب بانتقاله للزمالك إلى فرصة جديدة.. كيف تحول موقف فايلر تجاه صالح جمعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عقب مباراة الجونة والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، خرج السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ليكشف مصير لاعبه صالح جمعة من المشاركة في الفترة المقبلة، قائلاً خلال المؤتمر الصحفي :"صالح جمعة يجتهد، بذل مجهودًا كبيرًا في الفترة السابقة من أجل العودة".

وأضاف مدرب الأهلي:"صالح جمعة أصبح قريبًا من العودة، لكنه بحاجة لمزيد من التطور البدني حتى يكون أفضل في الالتحامات والكرات المشتركة والسرعات داخل الملعب، وسيعود تدريجيًا للمشاركة".

وقبل مباراة المصري البورسعيدي والتي ستقام مساء غد السبت ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري we المصري، قرر فايلر عودة صالح جمعة مرة أخرى لقائمة الفريق ليكتب صانع ألعاب الأهلي تواجده للمرة الأولى بعد مباراتي الزمالك في السوبر المصري بالنسخة قبل الماضية وسموحة في لقاء الدور الأول.

وهنا يسرد "يلا كورة" في السطور التالية، كيف تحول رأي فايلر حول صالح جمعة من لاعب خارج الحسابات للعودة في الصورة مرة أخرى؟:

- "أتمنى النجاح لصالح مع فريق آخر":

مع بداية العام الحالي فجّر صالح جمعة أزمة كبيرة من خلال هجومه على مدربه رينيه فايلر خلال إحدى اللقاءات الصحفية، ليكون مدرب الأهلي لديه تعليق وتحديدًا عبر مباراة المقاولون العرب في إطار الأسبوع الرابع عشر.

فايلر قال خلال المؤتمر الصحفي :"لا أتابع وسائل الإعلام ولكنني عرفت ما قاله صالح جمعة، وتم خصم مبلغ مالي من اللاعب بقرار إداري".

وأضاف :"أتمنى له النجاح مع أي فريق آخر وأن ينجح هناك، لكنه لن يتواجد معنا في الفترة المقبلة".

- "لا أمانع انتقاله للزمالك":

في مارس الماضي، عاد فايلر ليعلق على مصير صالح جمعة خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن رأيه حول مستقبله، قائلاً :"عودة صالح جمعة يعود إلى اللاعب نفسه الذي لم يطور من مستواه ويعتمد على اللعب الفردي".

فايلر كشف عن مفاجأة خلال ظهوره عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"لا أمانع من رحيل صالح جمعة لأي فريق أو انتقاله حتى لصفوف الزمالك".

المدير الفني للأهلي واصل حديثه عن صالح جمعة :"يجب على كل لاعب اللعب بشكل فردي وجماعي، طريقة لعب صالح تعتمد على الاحتفاظ بالكرة والتوغل للعمق، وطلبت منه على الملأ وبطريقة مباشرة العودة إلى مستواه".

وأضاف: "صالح جمعة لديه مشكلة ذهنية وتحدثت معه أكثر من مرة في هذا الأمر من أجل العمل عليها حتى يكون أساسيًا في الفريق، لكني أفضل اللاعبين الذين يستجيبون للتعليمات وتطور من نفسها، وهذا ما يجب أن يفكر فيه اللاعب المحترف".

وأوضح: "يجب أن يفكر اللاعب في كيفية التحرك بدون كرة حتى يخدم زملائه، وإذا لم ينفذ ذلك سيكون من حقي كمدرب اختيار لاعب آخر ملتزم وفي كامل تركيزه، وسيكون ذلك القرار رياضي من الناحية الفنية وليس خيارا شخصيا".

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- عودة وترحيب من فايلر:

في يونيو الماضي، قرر فايلر إعادة صالح جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد لتكون المرة الأولى بعد سلسة من الغيابات المستمرة.

مصدر في النادي الأهلي كشف في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن علاقة صالح جمعة بفايلر تعتبر جيدة جدًا، بل يشعر السويسري أن اللاعب لديه رغبة في الانضباط داخل الملعب وخارجخ وتصحيح أخطاء الماضي.

- محامي اللاعب يرد:

أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة، كشف عن موقف اللاعب مع فريقه الحالي، موضحًا أن اللاعب لديه رغبة في إقناع فايلر من أجل منحه فرصة أخرى.

محامي صالح جمعة قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" خلال يونيو الماضي، إن اللاعب لديه عقد مع الأهلي ولديه إصرار شديد على إقناع فايلر بالحصول على فرصة جديدة.

ورد محامي صالح عن انتقاله للزمالك :"كيف يمكن أن يكون اللاعب عقده مستمر، ومنتظم في تدريبات الأهلي، ولديه رغبة أن يكون صناع ألعاب الأهلي ويوقع لنادي أخر؟ أنا لا أعلم كيف يخرج مثل هذا الحديث".

وأنهى:"أنا محامي صالح جمعة، هل يمكن أن يوقع في غياب أو بدون علمي؟ هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فهو لم يوقع على عقود ولا يرغب في الرحيل".

- ماذا قدم صالح في 4 سنوات مع الأهلي؟:

لعب صالح جمعة أربع سنوات في صفوف الأهلي تخللها خوض تجربة في الملاعب السعودية عندما كان في صفوف الفيصلي في الموسم قبل الماضي (2017 - 2018).

صاحب الـ27 عامًا، خاض مع الأهلي 69 مباراة بجميع المسابقات استطاع من خلالها أن يسجل 12 هدفًا ويصنع 13 هدفًا.

ويعتبر آخر هدف لصالح مع الأهلي أمام المصري البورسعيدي في لقاء حسمه الأول بهدفين دون رد ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18 في ولاية المدرب الأسبق مارتن لاسارتي.

في المقابل، كان آخر هدف صنعه في مباراة التتويج بالدوري بالموسم الماضي أمام المقاولون العرب في لقاء حسمه الأهلي بنتيجة (3-0) في الجولة قبل الأخيرة.

ويعتبر آخر مشاركة لصالح جمعة بشكل عام في مباراة بيراميدز بالنسخة الماضية من مسابقة كأس مصر حيث شارك بديلاً لجونيور أجايي في لقاء أقيم خلال شهر أغسطس من العام الماضي.

وشهد هذا اللقاء إقصاء الأهلي من مسابقة الكأس بالخسارة بهدف دون رد لتكون هذه المباراة الأخيرة للاسارتي بعدما قررت إدارة الأهلي إقالته من منصبه.