نجوم الكرة يحضرون افتتاح المنشآت الجديدة للزمالك.. ومرتضى يشكر وزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
حرص كل من طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون للزمالك على التواجد بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.
ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار الشخصيات بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.
ومن جانبه أعرب فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن سعادته الكبيرة بالصرح العالمي والانشاءات الحديثة التي يتم افتتاحها اليوم بمقر نادي الزمالك.
واضاف جعفر أن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي دائم التطوير والانجازات منذ توليه قيادة النادي.
ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضوره اليوم في افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك.
وأضاف منصور هلال حفل افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم الجمعة أن صبحي يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه.
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