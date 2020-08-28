مفاجأة في قائمة الأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قائمة فريقه والتي تستعد لخوض مباراة المصري البورسعيدي مساء غد السبت في إطار منافسات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت قائمة الأهلي قيام فايلر بإعادة صالح جمعة من جديد ليكون من بين العناصر التي تستعد لخوض مباراة المصري، كما استعاد الفريق الأحمر ورقة وليد سليمان بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام فريق الجونة والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (1-0) نظرًا لإصابته في مباراة القمة أمام الزمالك.

وتواجد في القائمة أيمن أشرف في قائمة الأهلي بعدما غادر المباراة الماضية أمام الجونة بسبب الإصابة، في المقابل يغيب أحمد فتحي عن مباراة المصري بسبب عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب أيضًا عن مباراة المصري لاعب الوسط المالي أليو ديانج بسبب طرده في مباراة الجونة الأخيرة.

وجاءت قائمة الأهلي والمكونة من 21 لاعبًا على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني - محمود شكري.

خط الوسط: حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو - عربي بدر.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة من 22 مباراة، في المقابل يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.