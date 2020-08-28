عبد الحفيظ لمصراوي: ليس من حق مسؤول المصري الحديث عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه ليس من حق محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري الحديث عن النادي الأهلي.
وكان الخولي قد قال في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن عناصر الأهلي والمصري خضعوا لتحليل دم وأظهر 9 حالات إيجابية في الأهلي و8 حالات إيجابية في المصري، وأنهم قرروا عدم اعتماد التحليلات والخضوع لمسحات.
وقال عبد الحفيظ من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة إنه ليس من حق الخولي الحديث عن الأهلي وكان يجب عليه الحديث فقط عن نادي.
وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي أجرى مسحات طبية وجاءت جميعها سلبية.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم السبت لحساب الجولة 23 من عمر دوري WE المصري.
واختتم عبد الحفيظ تصريحات قائلا: "مندهش من تصريحات مسؤول النادي المصري وإقحام الأهلي في الأمر."
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