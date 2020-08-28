بي إن سبورتس: رئيس برشلونة يرفض بيع ميسي.. ويطلب 700 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
تتواصل التقارير الصحفية عن ردود الفعل بعد تقدم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بطلب للرحيل عن النادي الكتالوني.
شبكة "بي إن سبورتس" أكدت إصرار جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة على عدم بيع ليونيل ميسي نهائياً.
وذكرت الشبكة التي تحصل على حقوق بث الدوري الإسباني حصرياً في الشرق الأوسط أن إدارة برشلونة لن توافق على طلب ميسي بالرحيل.
ويعتبر برشلونة وفقاً للتقرير ليونيل ميسي أهم قطعة في مشروع المدرب رونالدو كومان، وذلك على الرغم من رفض اللاعب التعاون في ذلك المشروع.
ووضع بارتوميو شرطاً وحيداً لرحيل ميسي وهو دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده وهو المُقدر بـ700 مليون يورو، ما يُعد مستحيلاً على أي نادي في العالم.
يُذكر أن أغلب التقارير الصحفية في أوروبا تؤكد اقتراب ليونيل ميسي من الاتفاق مع مانشستر سيتي على الانتقال لمدة 3 مواسم مقبلة.
ويمتلك ميسي بنداً في عقده يتيح له الرحيل قبل 30 يونيو الماضي مجاناً، لكن تأجيل نهاية الموسم إلى أغسطس قد يمنح ليونيل طوقاً للنجاة من هذا المأزق لكن بعد تدخل "فيفا" والمحكمة الرياضية للفصل في الأمر.
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