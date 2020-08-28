محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
صرح محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي أن تحليل الدم الذي خضع له عناصر فريقه والأهلي قبل مباراة غد السبت كشف عن وجود 17 حالة إيجابية في صفوف الفريق، فاضطروا إلى إيقاف الأمر والعودة إلى العمل بمسحات "رابيد تست".
وقال الخولي في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "بعد الخضوع لتحليل الدم في صفوف الأهلي والمصري ظهرت 8 حالات إيجابية لدينا، و9 لدى الأهلي، فأوقفنا تحليل الدم تمامًا."
ولجأ اتحاد الكرة بداية من الجولة الـ23 إلى الاعتماد على تحليل الدم بدلًا من المسحات التي تم العمل بها في الفترة الماضية.
وتابع مسئول المصري: "بعد النتائج التي ظهرت قررنا العودة إلى المسحات، وخضع الفريقان للمسحة وبناء على ذلك سوف تظهر النتيجة مساء اليوم لنتعرف على الحالات في الفريقين."
ويلعب الأهلي أمام المصري مساء غد السبت، في الجولة الـ23 من دوري we المصري، على ستاد برج العرب بالأسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري لـ"الخليج 365": تحليل الدم أظهر 17 حالة إيجابية لدينا والأهلي وعدنا للمسحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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