محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
نفى مهند عون، وكيل المحترف التونسي في صفوف نادي الزمالك، فرجاني ساسي، ما يتردد خلال الساعات الماضية عن رغبة اللاعب في الرحيل.
وأضاف عون في تصريحات خاصة لمصراوي:"فرجاني سعيد بتواجده داخل نادي الزمالك وسيتم تجديد العقد خلال الفترة المقبل".
وأتم وكيل فرجاني حديثه بالإشارة إلى أن الأخبار المنتشرة عن رغبة اللاعب في الرحيل عن الزمالك "غير صحيحة بالمرة".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم فرجاني ساسي من الزمالك.
وشارك فرحاني ساسي خلال الموسم الحالي مع الزمالك في 28 مباراة مسجلاً 3 أهداف وصانعاً مثلهما لزملائه خلال 2411 دقيقة لعب.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل فرجاني لمصراوي: اللاعب سعيد في الزمالك.. وأخبار رحيله غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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