برشلونة يستهدف صفقة من ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن وجود مساعي من جانب نادي برشلونة الإسباني لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، بفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، تانكريدي بالميري، تواصل برشلونة مع ليفربول من أجل ضم جورجينيو فينالدوم، بناء على طلب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للبارسا.

من جانبه، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه مع بقاء خمسة أسابيع حتى إغلاق سوق الانتقالات في 5 أكتوبر المقبل، يعمل برشلونة بتكتم لتعزيز الفريق باللاعبين الذين يمكن أن يكون لهم دور قيادي في المواعيد القادمة، وبينهم جورجينيو فينالدوم.

Advertisements

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن صاحب الـ29 عاما كان يشارك بصفة مستمرة مع رونالد كومان خلال فترة توليه قيادة المنتخب الهولندي، وتحديدا منذ سبتمبر 2018 حتى إدارته لمباراته الأخيرة في نوفمبر 2019، قبل توقف منافسات الكرة في مارس بسبب جائحة كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن فينالدوم يعد أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة من أجل دعم مركز خط الوسط، خاصةً في ظل نهاية عقده مع ليفربول في عام 2021، وبالتالي قد يتعين على الريدز السماح برحيله هذا الصيف لتجنب مغادرة النادي مجانا خلال العام المقبل.

ويفكر كومان في ضم فينالدوم إلى تشكيلته ببرشلونة بعدما أبلغ المدب كلا من أرتوتو فيدال وإيفان راكيتيتش بأنهما خارج خططه، في الوقت الذي توصل فيه ليفربول لاتفاق مع بايرن ميونيخ لضم تياجو ألكانتارا، وهو ما قد يفتح الباب أمام مغادرة فينالدوم عن الريدز.