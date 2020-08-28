أحمد مرتضى: المنشآت الجديدة لمصلحة مصر والزمالك.. وفرع أكتوبر الأولوية المقبلة

أعرب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بافتتاح المنشآت الجديدة بالنادي اليوم بمقر القلعه البيضاء.

وأكد أحمد مرتضى أن افتتاح الصالات والمنشآت ليس لنادي الزمالك فقط ولكنه من أجل مصر التي طالما منحت أبناءها الكثير والكثير.

كما أشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أن الزمالك عقب افتتاح المنشآت الجديدة باستطاعته حاليًا استضافة التدريبات والمباريات الخاصة بالألعاب الأخري وأيضًا المنتخبات.

وشدد أحمد مرتضى على أن مجلس الإدارة يسعي دائمًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية وجمهور نادي الزمالك وسيستمر دائمًا في التطوير.

وتابع أحمد مرتضى بأن الفترة المقبلة سوف تشهد البدء بإنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر وإنشاء الاستاد الخاص بالنادي موضحًا هذا سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة الحالية.

وحرص أحمد مرتضى على توجيه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومعه جميع الحاضرين لوجودهم بافتتاح الحدث الكبير بنادي الزمالك.

وتواجد عدد كبير من نجوم نادي الزمالك السابقين منهم طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم

ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.

ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار الشخصيات بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي؛ إذ حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق كما حضر الأمين العام لنقابة المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابة المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبًا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السلة والكاراتية والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.