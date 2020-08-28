سلة الزمالك يهزم سموحة ويضرب موعدًا لمباراة فاصلة لتحديد بطل دوري الجمهورية

تمكن فريق نادي الزمالك تحت 18 سنة من الفوز على فريق نادي سموحة في مباريات اليوم الأخير لبطولة دوري الجمهورية التي تقام في ملاعب نادي 6 أكتوبر المفتوحة.

وخاض الزمالك المباراة بحثًا عن ضرورة الفوز من أجل ضمان استمرار المنافسة على بطولة الدوري في مباراة فاصلة.

ونجح الفريق الأبيض تحت قيادة محمد مجدي

أبو فريخة من الفوز على نادي سموحة بنتيجة 69-58.

وينتظر نادي الزمالك الفائز من مباراة الأهلي والجزيرة التي تنطلق مساء اليوم الجمعة من أجل مواجهته في مباراة فاصلة تقام غدًا السبت لتحديد بطل المسابقة.