اتحاد الكرة يكشف حقيقة العودة لإجراء مسحات كورونا قبل مباريات الدوري

كشف مصدر باتحاد الكرة، حقيقة العودة لمسحات كورونا مرة أخرى بعد تغيير البروتوكول الطبي وإجراء تحليل دم للاعبين والمدربين بدلًا من المسحات. تحليل دم للاعبين والمدربين بدلًا من المسحات. قال المصدر إن اتحاد الكرة أن يعود للمسحات إلا بعد تلقيه خطاب رسمي من وزارة الصحة يفيد بعودة البروتوكول القديم بإجراء المسحات مرة أخرى.

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