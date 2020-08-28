مرتضى منصور : نعمل على تطوير نادي الزمالك رياضيا و إنشائيا

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن المجلس يعمل على تطوير النادي في مختلف المجالات. وقال رئيس النادي على هامش افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية إن المجلس يعمل على جميع المستويات من خلال طفرة إنشائية لأعضاء الجمعية العمومية وكذلك العمل على وجود طفرة رياضية بالنادي. وتواجد عدد كبير من نجوم نادي الزمالك السابقين منهم طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم. وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم. ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار الشخصيات بناء على دعوة من المستشار مؤتضى منصور رئيس النادي حيث حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق كما حضر الأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدوله وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب. دعوة من المستشار مؤتضى منصور رئيس النادي حيث حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق كما حضر الأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدوله وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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