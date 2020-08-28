أسوان يُنهي استعداداته لمواجهة بيراميدز غدًا

اختتم فريق أسوان، بقيادة أحمد كشرى، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة بيراميدز، في المباراة التى تجمع الفريقين في الساعة السادسة مساء غدًا السبت، على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولةالـ 23 بمسابقة الدورى الممتاز، وخاض الفريق تدريبه الرئيسى،ثم يعلن أحمد كشري قائمة المباراة التى تدخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعدادًا للمباراة.
ويسعى لاعبو أسوان لمواصلة النتائج الإيجابية منذ بداية الدوري عقب توقف كورونا؛ إذفاز أسوان على المقاولون وتعادل مع إنبى، ويأتي في الابتعاد عن دوامة الهبوط في قاع الجدول.
ويحتل أسوان المركز الثانى عشر في جدول مسابقة الدورى، برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا.
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