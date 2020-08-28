طلائع الجيش يُجهز "باولو" لمواجهة أسوان

يغيب حسام باولو، مهاجم طلائع الجيش، عن مواجهة الإنتاج الحربى، بسبب استمرار معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال حادث السيارة أثناء سفره للإسماعيلية لحضور حفل زفاف زميله أحمد هانى، وغاب "باولو" عن مباراتى بيراميدز وطنطا فيما يواصل الجهاز الطبى تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويجهز الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش

بقيادة عبد الحميد بسيونى، حسام باولو لمباراة أسوان المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري، بعد عودته للتدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة خلال الفترة المقبلة.

وتعادل فريقًا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى

جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الـ22 بالدوري العام، وتقدم سموحة عن طريق الأوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47، فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.