20 لاعباً في قائمة طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي بالدوري

أعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها الثالثة والنصف عصر غدًا السبت على ستاد السلام والأهلى، ضمن منافسات الجولة الـ23 بمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم أعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة

للمبيت هناك استعدادًا للمباراة.وتضم القائمة كلًا من : "محمد بسام وكريم طارق وعلي الفيل وعاصم صلاح وخالد سطوحي ومحمد ناصف ومهند لاشين وأحمد سمير وعمرو جمال ومحمد سعد وعمرو السيسى ومصطفى محمود وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا وناصر منسي وعبد الرحمن زولا وكيفين موهيري وأبو بكر ديارا ومحمد شحاته وأحمد داوودا"فيما تم استبعاد عمار حمدى وأحمد سامي وحسام باولو وأحمد علاء للأصابة وكريم ممدوح ومحمود سامي ومحمد جمال بيبو وإسلام سري ومحمد شعبان ومحمود عاطف وفرانك ستيفن ومحمد سمير سعد لوجهة نظر فنية.ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.