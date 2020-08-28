اطلاق اسم وزير الرياضة على مجمع صالات الجودو و الكاراتيه بنادي الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي اطلاق اسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجمع صالات الجودو و الكاراتيه الجديد بالنادي.

وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم. يذكر أن نادي الزمالك ينعم بطفرة إنشائية كبيرة في عهد المجلس الحالي لم يشهدها النادي طوال تاريخه.

وتواجد عدد كبير من نجوم نادي الزمالك السابقين منهم طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.

ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد

من كبار الشخصيات بناء على دعوة من المستشار مؤتضى منصور رئيس النادي حيث حضر سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق كما حضر الأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدوله وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.