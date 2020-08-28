أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر“، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الاهلي، تواجد صانع الألعاب “صالح جمعة” الذي غاب لفترة ليست بالقصيرة عن صفوف الفريق وبالتحديد منذ ان تولى رينيه فايلر القيادة الفنية للمارد الأحمر.
وجاءت قائمة الاهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.
عبد الحفيظ يعلن سلبية مسحة كورونا
فيما أعلن مدير الكرة بالأهلي مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، سلبية جميع التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري.
وأجرى لاعبو الاهلي والجهاز الفني والإداري تحليل دم عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويتصدر الاهلي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه “بيراميدز”.
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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. فايلر يعلن قائمة الاهلي لمواجهة المصري البورسعيدي.. “ظهور صالح جمعة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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