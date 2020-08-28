عاجل.. فايلر يعلن قائمة الاهلي لمواجهة المصري البورسعيدي.. “ظهور صالح جمعة”

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر“، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الاهلي، تواجد صانع الألعاب “صالح جمعة” الذي غاب لفترة ليست بالقصيرة عن صفوف الفريق وبالتحديد منذ ان تولى رينيه فايلر القيادة الفنية للمارد الأحمر.

وجاءت قائمة الاهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

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عبد الحفيظ يعلن سلبية مسحة كورونا

فيما أعلن مدير الكرة بالأهلي مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، سلبية جميع التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري.‏

وأجرى لاعبو الاهلي والجهاز الفني والإداري تحليل دم عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويتصدر الاهلي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه “بيراميدز”.

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