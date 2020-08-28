مصدر: “سقف الرواتب” يمنع الاهلي من ضم ساسي.. وشائعة المفاوضات لرفع سعر اللاعب

كشف مصدر مسئول داخل النادي الاهلي، حقيقة المفاوضات مع لاعب وسط فريق الزمالك، التونسي “فرجاني ساسي” من أجل التعاقد معه رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة:” فرجاني لم يُعرض على الاهلي مطلقًا، واللاعب لم يتم تداول اسمه داخل لجنة التخطيط أو إدارة التعاقدات بالنادي”.

وأضاف: “فرجاني ساسي بعيد عن الاهلي، خاصة أن راتبه السنوي يتخطى الـ40 مليون جنيه، وبالتالي فمن الصعب دفعه، في ظل وجود سقف محدد للرواتب من جانب مجلس إدارة النادي”.

وأوضح المصدر:” الاهلي قادر على ضم أي لاعب، ولكن هناك بعض الشروط الخاصة من النواحي المالية، بالإضافة إلى أن خط وسط الفريق مكتظ باللاعبين، وسيعود قريبا كريم وليد نيدفيد ومحمد محمود بجانب عمرو السولية وحمدي فتحي وآليو ديانج”.

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ونفي المصدر وجود أي أحاديث مع مهند عون وكيل التونسي فرجاني ساسي، مشددًا على أن الأمر قد يكون مجرد دعاية إعلامية من أجل رفع راتب اللاعب في العقد الجديد مع الزمالك.

ودخل المشرف العام على نادي الزمالك، في مفاوضات مع وكيل فرجاني ساسي من أجل إقناعه بتجديد العقد لثلاث مواسم آخرى.

ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ، خلال شهر يناير المقبل، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2021، لكن إدارة الزمالك تسعى للمحافظة على القوام الأساسي.

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