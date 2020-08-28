مفاجآت الميركاتو | تشيلسي مستعد للتخلي عن كانتي

وفقاً لتقارير صحفية إنجليزية، فإن مدرب تشيلسي الإنجليزي “فرانك لامبارد“، سيخبر لاعب الفريق الدولي الفرنسي “نجولو كانتي” بالبحث عن وجهة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر موقع”Football Insider”، أن تشيلسي مستعد للاستماع إلى عروض شراء كانتي، وسيوافق على عملية البيع على الفور إذا تم الحصول على السعر المطلوب للنادي البالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة تشيلسي من أجل تمويل صفقة لاعب الوسط الانجليزي بنادي وست هام يونايتد “ديكلان رايس” الذي يعتبر أولوية لمدرب الفريق فرانك لامبارد هذا الصيف.

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ويكلف صاحب الـ21 عام مبلغ 70 مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ كبير سيزيد من أعباء النادي خاصة وأن الإدارة قد انفقت مبالغ كبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي ما جعلهم يضعون بعض الأسماء على قائمة البيع هذا الصيف.

وشارك نجولو كانتى مع تشيلسي في 28 مباراة فقط بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي 2019-20 بسبب الإصابات المتكررة في أوتار الركبة.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع تشيلسي صيف 2023 بعد أن جدد عقده مع النادي عام 2018 لخمس سنوات.

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