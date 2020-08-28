رياضة | نجم برشلونة يقترب من إشبيلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني أصبح على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن النجم الكرواتي سيعود إلى ناديه السابق أشبيلية الذي لطالما أعرب عن رغبته في اللعب معه من جديد.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش سيوقع على عقد لأشبيلية تبلغ مدته 3 أو 4 مواسم مع النادي الأندلسي الذي رحل عنه في عام 2014 إلى برشلونة مقابل 18 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الكرواتي سيحصل على راتب سنوي أقل بنسبة 50% من الذي يحصل عليه مع برشلونة الوقت الحالي، حيث يحصل راكيتيتش على راتب يبلغ قدره 7.8 مليون يورو وفي أشبيلية سيحصل على راتبه يبلغ قدره 3.7 مليون.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فسيكون راتب راكيتيتش البالغ من العمر 32 عامًا هو الراتب الأعلى بين لاعبي أشبيلية.