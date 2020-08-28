رياضة | برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع اللاعب السنغالي موسي ندياي ، من فريق الشباب، لتدعيم مركز الظهير الأيسر الموسم المقبل.

ويعاني رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، من مشكلة في مركز الظهير الأيسر بعد عدم اقتناعه بجونيو فيربو، وإنخفاض مستوي جوردي ألبا.

واعلن النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع ندياي من أجل تدعيم الفريق الرديف لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

Advertisements

وكان اللاعب السنغالي من أبرز المواهب الموجودة داخل أكاديمية اسباير دريمز، حيث يبلغ طوله حوالي 1.78 مترًا ويتميز بالسرعة والقوية.

وبلغت القيمة الإجمالية لندياي، نصف مليون يورو، بشرط جزائي يقدر بـ 100 مليون يورو، وهناك بند يحق للنادي الكتالوني بتمديد تعاقد اللاعب حتي 2025.

يذكر أن ندياي قد توج بلقب أفضل لاعب في أمم افريقيا تحت 20 عام والتي قد أقيمت في عام 2019.