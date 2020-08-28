رياضة | الدهشوري حرب: ما يقدمه مرتضى منصور طفرة رياضية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الدهشوري حرب: ما يقدمه مرتضى منصور طفرة رياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق أن اليوم هو عيد جديد لنادي الزمالك بعد الإنشاءات الجديدة التي تم افتتاحها.

وقال الدهشوري :"اليوم استمرار مسيرة العطاء الذي يقدمها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بالإنجازات والطفرة الانشائية العظيمة المتواجدة بالنادي في الوقت الحالي".

وتابع :"طبعا لا بد من شكر وتقدير لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وتواجد الأعضاء والجموع المشاركة وفرحتها بهذه الطفرة أمر عظيم".

ويفتتح مجلس ادارة نادي الزمالك العديد من المشروعات الانشائية داخل مقر النادي في ميت عقبة.