رياضة | صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي ، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد مستعد للموافقة على إعارة إبراهيم دياز، لاعب وسط الميرنجي، إلى ميلان خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يخطط للاستفادة من المحادثات مع ميلان بشأن دياز، لطلب أولوية الشراء لثلاثي الفريق (إسماعيل بن ناصر ولوكاس باكيتا ورافائيل لياو)، ويتابع ريال مدريد اللاعبين الثلاثة منذ فترة، ولديه تقارير جيدة عنهم.